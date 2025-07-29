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        Serik'te hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:17
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        Serik'te hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye Mahallesi'ndeki yabancı uyruklu J.K'nin 3 katlı bir villasının kapısı zorlanarak açıldığı ve bazı elektronik aletler ile çeşitli kolye yüzük ve ziynet eşyalarının çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüpheli olarak gördüğü U.Y'yi takibe aldı. Düzenlenen operasyonla zanlı, çalıntı olduğu belirtilen malzemelerle yakalandı.

        Ayrıca hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 16 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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