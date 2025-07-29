Antalya'da babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 4. Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık O.A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, sadece kamera kaydına dayalı olarak tutuklandığını öne sürerek, "4,5 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum. Babamı öldürmedim." dedi.

Maktulün oğlu ve sanığın üvey kardeşi B.A, olay günü kardeşinin babasıyla konuşmak için eve geldiğini belirtti.

Kardeşiyle babasının birlikte evin arkasındaki parka gittiklerini anlatan B.A, şöyle devam etti:

"Bir sıkıntı olabileceğini düşünüp parkın çevresinde uzaktan izledim. Konuşma bittikten sonra babamın yanına gittim. Babam, 'Yine saçmalıyor, küçükken beni taciz ettin mi? Senin canını alacağım gibi şeyler söylüyor' dedi. Babama 'Kapıyı sakın ona açma' dedim ve işe gittim. Bir süre sonra babamı aradım ama ulaşamadım. Arkadaşım Akif Ş'yi eve yönlendirdim. Sonra eve gittiğimde babam kanlar içinde yerdeydi. Evde koridorun sol tarafı dağınıktı. Aralarında bir husumet yoktu. Uyuşturucu olayından sonra babama karşı tavırları değişti."