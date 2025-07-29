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        Antalya'da babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 12:52 Güncelleme: 29.07.2025 - 12:52
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        Antalya'da babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

        Antalya 4. Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık O.A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık, sadece kamera kaydına dayalı olarak tutuklandığını öne sürerek, "4,5 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum. Babamı öldürmedim." dedi.

        Maktulün oğlu ve sanığın üvey kardeşi B.A, olay günü kardeşinin babasıyla konuşmak için eve geldiğini belirtti.

        Kardeşiyle babasının birlikte evin arkasındaki parka gittiklerini anlatan B.A, şöyle devam etti:

        "Bir sıkıntı olabileceğini düşünüp parkın çevresinde uzaktan izledim. Konuşma bittikten sonra babamın yanına gittim. Babam, 'Yine saçmalıyor, küçükken beni taciz ettin mi? Senin canını alacağım gibi şeyler söylüyor' dedi. Babama 'Kapıyı sakın ona açma' dedim ve işe gittim. Bir süre sonra babamı aradım ama ulaşamadım. Arkadaşım Akif Ş'yi eve yönlendirdim. Sonra eve gittiğimde babam kanlar içinde yerdeydi. Evde koridorun sol tarafı dağınıktı. Aralarında bir husumet yoktu. Uyuşturucu olayından sonra babama karşı tavırları değişti."

        Tanık Akif Ş. ise olay günü B.A'nın kendisini arayarak babasından haber alamadığını söyleyerek, eve bakmasını istediğini aktararak, "Yanıma bir arkadaşımı alarak olay yerine gittik. Kapıyı çaldık ses yoktu. Sonra anahtara ulaştık ve kapıyı açtık. Yüzüstü vaziyette kanlar içinde maktulü gördük. Polis ve ambulansı aradım." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman A. (65) ile oğlu O.A. (27) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine babasını bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtığı iddia edilen O.A. polislerce yakalanmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Davanın iddianamesinde sanık O.A'nın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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