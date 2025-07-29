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        Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Alanya'da başladı

        Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 14:45 Güncelleme: 29.07.2025 - 15:38
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        Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Alanya'da başladı
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        Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı.

        Avsallar Hokey Sahası'ndaki organizasyonun açılış maçında Ukrayna, Macaristan'ı 18-0 yendi.

        Günün ikinci maçında ise Lüksemburg ile karşılaşan Türkiye karşılaşmayı 11-0 kazandı.

        Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg'un mücadele ettiği şampiyonada yarın Türkiye-Ukrayna ve Macaristan-Lüksemburg maçları oynanacak.

        Organizasyon, 2 Ağustos Cumartesi günü sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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