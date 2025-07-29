Açık Alan Hokeyi Kadınlar Avrupa Şampiyonası 3, Alanya'da başladı

Türkiye, Ukrayna, Macaristan ve Lüksemburg'un mücadele ettiği şampiyonada yarın Türkiye-Ukrayna ve Macaristan-Lüksemburg maçları oynanacak.

Günün ikinci maçında ise Lüksemburg ile karşılaşan Türkiye karşılaşmayı 11-0 kazandı.

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