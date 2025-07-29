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        Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda çarptığı üniversite öğrencisi öldü

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen otomobil ve yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:56 Güncelleme: 29.07.2025 - 14:20
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        Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımda çarptığı üniversite öğrencisi öldü
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında bekleyen otomobil ve yayaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Burak K. yönetimindeki 07 BOP 245 plakalı otomobil, Pınarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki lunapark önünde dün gece saatlerinde ağaca çarpıp savrularak yol kenarında bekleyen Mehmet Ç'nin kullandığı 07 YGS 07 plakalı otomobil ve aynı araca binmek için kaldırımda duran Arda Öztürk'e (23) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada Arda Öztürk ve iki aracın sürücüleri ile kontrolden çıkan Burak K'nin kullandığı otomobildeki Utku E. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Arda Öztürk'ün cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi son sınıf öğrencisi olan Arda Öztürk'ün lunaparkta çalıştığı, iş çıkışında üvey babası Mehmet Ç'nin kendisini almaya geldiği, otomobile bineceği sırada ise kazanın yaşandığı öğrenildi.

        - Cenaze aileye teslim edildi

        Öztürk'ün cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Burada, anne Dilek Ç. ile hastanede tedavisi tamamlanarak adli tıp önüne gelen üvey baba Mehmet Ç. ve yakınları üzüntü yaşadı.

        Cenazenin defnedilmek üzere Burdur'a gönderileceği bildirildi.

        Öztürk'ün dayısı Murat Ayan, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, elim bir kazada yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Hayatını kaybeden yeğeninin organlarını da bağışlamak istediklerini ancak beyin ölümü gerçekleştiği için bunun mümkün olmadığını belirten Ayan, "Çocuğumuzun kornealarını bağışladık. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını isterim. Kısa süre önce aynı yerde, aynı tür bir kazada bir baba ve oğlu aynı şekilde can vermiş. Bu konuda o noktaya bir titizlik gösterilmesini yetkililerden talep ediyoruz. Kazaya neden olan kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan 11 Temmuz'da aynı yerde lunaparktan çıkan yaya Yunus Tekerci ve oğlu 8 yaşındaki Adem Efe Tekerci'ye kaldırımda yürürken kontrolden çıkan bir otomobil çarpmıştı. Kazada baba ve oğlu yaşamını yitirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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