Antalya Havalimanında iniş takımından duman çıkan uçağın yolcuları slayt açılarak tahliye edildi

İSTANBUL - Antalya seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağı piste teker koyduktan sonra taksi yolunda iniş takımından dumanlar yükselmeye başladı. Havalimanında alınan tedbirlerin ardından 247 yolcu ve 13 mürettebat, slayt açılarak tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, teknik ekip inceleme başlattı.

İstanbul’dan saat 17.45'te havalanan Türk Hava Yolları'nın TK2430 sefer sayılı TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağı, Antalya Havalimanı pistine başarılı bir iniş gerçekleştirdikten sonra taksi yolunda iniş takımlarından dumanlar yayılmaya başladı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slayt açılarak 247 yolcu ve 13 mürettebat tahliye edildi. Olayda yaralananın olmadığı kaydedildi. Teknik ekibin yaptığı ilk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı kaydedildi.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır" dedi.

'247 YOLCU VE 13 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ'

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: