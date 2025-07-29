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        Antalya Havalimanında iniş takımından duman çıkan uçağın yolcuları slayt açılarak tahliye edildi

        İSTANBUL - Antalya seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağı piste teker koyduktan sonra taksi yolunda iniş takımından dumanlar yükselmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 22:32 Güncelleme: 29.07.2025 - 22:35
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        Antalya Havalimanında iniş takımından duman çıkan uçağın yolcuları slayt açılarak tahliye edildi
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        İSTANBUL - Antalya seferini yapan Türk Hava Yollarına ait yolcu uçağı piste teker koyduktan sonra taksi yolunda iniş takımından dumanlar yükselmeye başladı. Havalimanında alınan tedbirlerin ardından 247 yolcu ve 13 mürettebat, slayt açılarak tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, teknik ekip inceleme başlattı.

        İstanbul’dan saat 17.45'te havalanan Türk Hava Yolları'nın TK2430 sefer sayılı TC-LKF tescilli Boeing 777 uçağı, Antalya Havalimanı pistine başarılı bir iniş gerçekleştirdikten sonra taksi yolunda iniş takımlarından dumanlar yayılmaya başladı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin tavsiyesi doğrultusunda tedbiren slayt açılarak 247 yolcu ve 13 mürettebat tahliye edildi. Olayda yaralananın olmadığı kaydedildi. Teknik ekibin yaptığı ilk incelemede dumanın hidrolik borusunda oluşan teknik bir arızadan kaynaklandığı kaydedildi.

        THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlgili seferin dönüş uçuşu için ilave sefer planlanmış olup, uçağın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır" dedi.

        '247 YOLCU VE 13 MÜRETTEBAT TAHLİYE EDİLDİ'

        DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Enes Çakmak ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        "Bugün İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren Türk Hava Yolları’na ait TK-2430 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi uçağın inişini müteakip, taksi yolunda ilerlediği sırada iniş takımlarından duman çıktığı hava trafik kontrolörü tarafından fark edilerek pilota bilgi verilmiş; ardından kontrol kulesi ile ARFF birimleri arasında hızlı bir koordinasyon sağlanarak ekiplerimiz kısa sürede olay yerine intikal etmiştir. ARFF ekiplerimizce yapılan hızlı ve etkin müdahale neticesinde uçakta bulunan 247 yolcu ve 13 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Uçak, yapılan kontrollerin ardından güvenli alana başarıyla çekilmiştir. Profesyonel refleksleriyle zamanında ve etkin şekilde harekete geçen hava trafik kontrol ve ARFF ekiplerimiz başta olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm yolcularımıza, mürettebatımıza ve kabin ekibi mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, benzer bir olayın tekrar yaşanmamasını temenni ediyorum. Allah milletimizi ve tüm havacılık camiasını her türlü felaketten korusun."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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