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        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanyalı kadın turist, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:07
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        Alanya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanyalı kadın turist, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        O.Ö. (25) yönetimindeki 07 CAH 738 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D400 kara yolunun Mustafa Kemal Bulvarı mevkisinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanya vatandaşı Dovile Luckovskyete'ye (35) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Litvanyalı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Cenaze Alanya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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