Alanya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanyalı kadın turist, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanyalı kadın turist, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
O.Ö. (25) yönetimindeki 07 CAH 738 plakalı otomobil, Konaklı Mahallesi D400 kara yolunun Mustafa Kemal Bulvarı mevkisinde yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanya vatandaşı Dovile Luckovskyete'ye (35) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Litvanyalı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan otomobil sürücüsü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze Alanya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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