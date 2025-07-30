'Falezlerin gelini' de yangından etkilendi

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde geçen cuma günü yaşanan orman yangınında, Türkiye'de sadece Antalya falezlerinde yayılış gösteren, 'Lara gelini' olarak da bilinen endemik bitki türü 'Lara çöveni' de büyük ölçüde zarar gördü. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Gökhan Deniz, yangınların yalnızca ağaçları değil, yeryüzünde başka örneği bulunmayan canlıları da yok ettiğini vurguladı.

Muratpaşa ilçesinde geçen cuma günü yaşanan orman yangınında ağaçların yanı sıra, birçok canlı türü zarar gördü. Zarar gören türlerden biri de Türkiye'de sadece Antalya falezlerinde yayılış gösteren endemik bitki Lara çöveni oldu. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gökhan Deniz, 'Lara gelini' olarak da tanımlanan Lara çöveninin yalnızca Muratpaşa ilçesi falez yapısında, deniz spreyinin tuz etkisi altında geliştiğini söyledi. Prof. Dr. Deniz, “Bu tür, yeryüzünde sadece bu lokal bölgede yetişiyor. Hızlı ihtisaslaşma ve topoğrafik çeşitliliğin fazla olması burayı eşsiz kılıyor. Ancak bu özel yapısı nedeniyle küresel ısınma ve yangınlar gibi tehditlere de çok açık" dedi.