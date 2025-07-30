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        Otomobilin çarptığı Litvanyalı turist öldü

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Litvanyalı Dovile Luckovskyet (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 10:18 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:25
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        Otomobilin çarptığı Litvanyalı turist öldü
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Litvanyalı Dovile Luckovskyet (35), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında, Konaklı Mahallesi D-400 kara yolu Mustafa Kemal Bulvarı mevkisinde meydana geldi. O.Ö. (25) yönetimindeki 07 CAH 738 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Litvanya vatandaşı Dovile Luckovskyet’e çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dovile Luckovskyet olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilin sürücüsü O.Ö. ise sağlıkçılar tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. Dovile Luckovskyet'in cenazesi morga konuldu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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