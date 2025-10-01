Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        2 turistin öldüğü butik otel yangınında, yeni bilirkişi raporu hazırlanacak

        ANTALYAtarihi Kaleiçi'nde 2 yıl önce 2 turistin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı butik oteldeki yangına ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

        Giriş: 01.10.2025 - 14:01 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:05
        2 turistin öldüğü butik otel yangınında, yeni bilirkişi raporu hazırlanacak
        ANTALYAtarihi Kaleiçi'nde 2 yıl önce 2 turistin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı butik oteldeki yangına ilişkin tutuksuz 3 sanığın yargılandığı davada mahkeme, yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

        Muratpaşa ilçesi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak'ta, 3 katlı butik otelde, 22 Temmuz 2023'te, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında Lübnan vatandaşı Vivianne Saad (53) ile Dory Mhanna (52) yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

        15'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

        Olayla ilgili hazırlanan iddianamede; tutuksuz sanıklar otel sahibi Mehmet A., otelin sorumlu müdürü Ali A. ile iş güvenliği uzmanı Hasan A.'nın, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Olayla ilgili geçen yıl hazırlanan bilirkişi raporunda; klimadaki kısa devre nedeniyle başlamış olabileceği değerlendirilen yangında birinci ve ikinci katı birbirine bağlayan merdivenin ahşap olması nedeniyle kullanılamayacak şekilde yıkıldığı, başka herhangi bir acil çıkış ya da çıkış olmaması nedeniyle 2 ve 3'üncü kattaki alanların birinci kat ile kaçış irtibatının kesildiği, bu nedenle binanın 2'nci katında dış cephe penceresi bulunmayan 615 numaralı odada konaklayan Dory Mhanna ve Vivianne Saad'ın tahliye olamayıp, banyo bölümünde yaşamını yitirdiği kaydedildi.

        'DÜZENLİ ELEKTRİK VE YANGIN YÖNÜNDEN BAKIMLAR YAPILMIŞTI'

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 7'nci duruşmaya, tutuksuz sanıklar otel sahibi Mehmet A., otelin sorumlu müdürü Ali A. katıldı. Mehmet A., otelin bulunduğu yerin sit alanı olması nedeniyle Anıtlar Yüksek Kurulu'na sunulan ve onaylanan projeye uygun şekilde gerekli denetimler yapılarak iskan ve işletme ruhsatı alındığını belirtti. Mehmet A., "Soruşturma aşamasında savcılık tarafından alınan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Özellikle klima konusunda düzenli bakım yaptırdığımız ve yangın önlemleri noktasında anlaşmalı olduğumuz firma tarafından düzenli elektrik ve yangın yönünden bakımlar yapılmıştı" dedi.

        'BİLİRKİŞİ RAPORUNU KABUL ETMİYORUZ'

        Mehmet A.'nın avukatı, müvekkilinin yangın sonrası otelde ve Kaleiçi bölgesinde ticari faaliyetlerini durdurduğunu anlattı. Otelin sorumlu müdürü Ali A. ise savcılık tarafından alınan bilirkişi raporunu kabul etmediklerini, klima, elektrik ve yangın yönünden bakımların düzenli yapıldığını anlattı. Ali A., olayda ölenlerin yakınları, yaralananların da kendileri ile iletişime geçip, maddi ve manevi her yönden destek olunduğunu belirtti.

        YANGIN MAĞDURUNDAN 'CEZALANDIRILSIN' TALEBİ

        Yangında yaralanan Aslı T., sanık avukatlarının, Almanya'daki sosyal güvenlik kurumundan olay sonrası tazminat aldığına yönelik iddialarını yalanladı. Aslı T., "Bana vicdan azabı yaptırmaya çalışıyorlar. Çalıştığım zamanlarda ödediğim sağlık sigortasından işsizlik parası aldım. Olay nedeniyle maddi ve manevi zararım bulunmaktadır. Sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, yangının çıkış nedeni ve sonrası tespitlerin belirlenmesi amacıyla yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.

