Antalya Bilim Merkezi'nde atölye çalışmaları gerçekleştirilecek

Kepez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Antalya Bilim Merkezi tarafından öğrencilerin bilimsel meraklarını geliştirmeye yönelik atölye çalışmaları düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7 ana tema başlığı altında gerçekleştirilecek çalışmalarla, öğrencilere çevre ve teknolojiyle bütünleşme fırsatı sunulacak.

Bu kapsamda katılımcılar, çalışmalarla bilimsel meraklarını keşfederken uygulamalı öğrenme deneyimiyle çok yönlü beceriler kazanacak.

Atölyeler, "Zihin ve Makineler", "Mavi Gelecek", "Döngüsel Şehir", "Gökyüzü Laboratuvarı", "Yaşamı Tasarlamak", "Dijital Evrenler", "Enerjinin İzinde" başlıklarından oluşacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, programın öğrencilerin hem akademik hem de sosyal becerilerini geliştireceğini, aynı zamanda onları geleceğin bilim insanları, mühendisleri ve liderleri olma yolunda hayallerine hazırlayacağını kaydetti.