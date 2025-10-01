Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Kumluca'da "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenlendi

        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Giriş: 01.10.2025 - 12:23 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:23
        Kumluca'da "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenlendi
        Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" gerçekleştirildi.

        Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin ilk gününde, çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, meslek hastalıklarının sebepleri, ilk yardım, tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri gibi sağlık ve mevzuat konuları ele alındı.

        İkinci gün ise iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar, iş sağlığı ve güvenliği konuşuldu.

        Toplam 16 saat süren etkinliğin sonunda, programa katılan ve başarılı olan 274 öğrenciye belgeleri verildi.

        Doç. Dr. Emine Arıkan ve Doç. Dr. Adem Sümen de eğitimde görev alan uzmanlara teşekkür belgelerini verdi.

