Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alman çift 28 yıldır tatil için Antalya'yı tercih ediyor

        Almanya'da oturan 80 yaşındaki Brigitte ve 85 yaşındaki Wolfgang Krüger çifti, 1997'den bu yana her yıl tatil için Antalya'ya geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:22 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman çift 28 yıldır tatil için Antalya'yı tercih ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya'da oturan 80 yaşındaki Brigitte ve 85 yaşındaki Wolfgang Krüger çifti, 1997'den bu yana her yıl tatil için Antalya'ya geliyor.

        Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'ndeki otelde kalan Krüger çifti, 28 yıldır aynı tesiste, aynı odada konaklıyor.

        Otel yönetimi de çifte özel ilgi gösteriyor. Yürümekte zorluk çeken çift, otel araçlarıyla odalarından alınıp restorana getiriliyor ve açık büfeden seçtikleri yemekler garsonlar tarafından masalarına taşınıyor.

        Brigitte Krüger, AA muhabirine, kenti çok sevdiklerini ve tatil planı yaparken ilk tercihlerinin Antalya olduğunu söyledi.

        Yılda 2 kez kente geldiklerini anlatan Krüger, "45. kez Antalya'dayız. Sağlığımız yerinde olursa gelecek yıl da burada olmak istiyoruz. Tüm personeli neredeyse tanıyoruz, burada aile gibi olduk." dedi.

        Otel Operasyon Müdürü Ömer Karahanlı da Alman çifte, rezervasyon yaptırdıklarında aynı odayı hazırladıklarını belirtti.

        Karahanlı, "Geldikleri zaman bir şölen havası oluyor, özel günlerini burada kutluyorlar. Bütün personel, otel, komple seferber oluyoruz. Gelirken odaları hazır, geldiklerinde masaları hazır. Sabah, öğlen, akşam yıllardır aynı masada oturuyor, aynı odada kalıyorlar. Onların masalarını, sadece onlar kaldığı sürece onlar kullanabiliyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Antalya'da 2 kişinin öldüğü butik otel yangınıyla ilgili 3 sanık yargılanıy...
        Antalya'da 2 kişinin öldüğü butik otel yangınıyla ilgili 3 sanık yargılanıy...
        Kumluca'da "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenlendi
        Kumluca'da "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" düzenlendi
        Eski Antalyaspor Başkanı Çetin gözaltında
        Eski Antalyaspor Başkanı Çetin gözaltında
        Gazze yolunda beraberinde 15 'kalp' taşıyor
        Gazze yolunda beraberinde 15 'kalp' taşıyor
        Bir kişinin arazisi hariç, tüm köye herkes hissedar
        Bir kişinin arazisi hariç, tüm köye herkes hissedar
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 22 şü...
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 22 şü...