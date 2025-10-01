Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 2 kişinin öldüğü butik otel yangınıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında Lübnanlı 2 turistin ölmesi ve 10 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:25 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 2 kişinin öldüğü butik otel yangınıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında Lübnanlı 2 turistin ölmesi ve 10 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali A, Mehmet A. ile müşteki ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet A, suça konu yangının çıktığı otelin sahibi olduğunu söyledi.

        Otelin bulunduğu yerin sit alanı olması sebebiyle Anıtlar Yüksek Kurulu'na sunulan ve onaylanan projeye uygun şekilde gerekli denetimler yapılarak iskan ve işletme ruhsatı aldıklarını belirten Mehmet A, "Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Özellikle klimaların düzenli olarak bakımını yaptırıyoruz. Yangın önlemleri noktasında anlaşmalı olduğumuz firma tarafından düzenli olarak elektrik ve yangın bakımları yapılmıştı." dedi.

        Bunlara ilişkin belgeleri de dosyaya sunduklarını kaydeden Mehmet A, söz konusu otelin, yangının çıktığı haliyle durduğunu, faaliyete açmadıklarını ve konuyla ilgili atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.

        Sanık Ali A. ise suça konu yangının çıktığı şirketin firma yetkilisi olduğunu ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini söyledi.

        Olayda yaralanan ve vefat eden kişilerin hem kendileriyle hem aileleriyle iletişime geçip maddi ve manevi her yönden destek olduğunu belirten Ali A, beraatine karar verilmesini talep etti.

        Müşteki Aslı Tokalak da Alman vatandaşı olduğunu ve olay günü müşteri olarak otelde kaldığını belirtti.

        Çıkan yangında yaralandığını anlatan Tokalak, "Ben yaşanan olayla ilgili Almanya'dan bir tazminat falan almadım, bana vicdan azabı yaptırmaya çalışıyorlar. Bana çalıştığım zamanlarda ödediğim sağlık sigortası ödendi. Ben çalışmadığım için işsizlik parası aldım. Olayla ilgili maddi ve manevi zarara uğradım, sanıkların cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, bilirkişi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'ndeki bir butik otelde 22 Temmuz 2023'te çıkan yangında yabancı uyruklu 2 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Yaşanan olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmış ve haklarında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor