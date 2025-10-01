Antalya'da 2 kişinin öldüğü butik otel yangınıyla ilgili 3 sanık yargılanıyor

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde butik otelde çıkan yangında Lübnanlı 2 turistin ölmesi ve 10 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ali A, Mehmet A. ile müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Mehmet A, suça konu yangının çıktığı otelin sahibi olduğunu söyledi.

Otelin bulunduğu yerin sit alanı olması sebebiyle Anıtlar Yüksek Kurulu'na sunulan ve onaylanan projeye uygun şekilde gerekli denetimler yapılarak iskan ve işletme ruhsatı aldıklarını belirten Mehmet A, "Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunu kabul etmiyoruz. Özellikle klimaların düzenli olarak bakımını yaptırıyoruz. Yangın önlemleri noktasında anlaşmalı olduğumuz firma tarafından düzenli olarak elektrik ve yangın bakımları yapılmıştı." dedi.

Bunlara ilişkin belgeleri de dosyaya sunduklarını kaydeden Mehmet A, söz konusu otelin, yangının çıktığı haliyle durduğunu, faaliyete açmadıklarını ve konuyla ilgili atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade etti.