        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de başlayacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl 15'incisi düzenlenecek Antalya Kitap Fuarı, 3 Ekim'de kapılarını açacak.

        Giriş: 01.10.2025 - 14:01 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:01
        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yılki teması "kitapla umuda, adalete, özgürlüğe..." olan fuar, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

        Fuarın bu yılki onur konuğu müzisyen ve senarist Zülfü Livaneli, saat 15.00'te yapılacak açılış töreninin ardından "Edebiyatın toplumu değiştirme etkisi" adlı söyleşide okurlarıyla buluşacak.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, fuarda 260 yazar ile 220 ulusal ve uluslararası yayınevinin yer alacağını belirtti.

        Edebiyat dünyasının sevilen isimlerinin söyleşilerle, imza günleriyle ve sohbetleriyle okurlarıyla buluşma fırsatı bulacağını aktaran Özdemir, fuarın 12 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

