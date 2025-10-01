Antalya'da kulübede çıkan yangında 25 güvercin telef oldu

Kulübenin sahibinin ise askerlik yapan oğlunun yemin törenine katılmak için Erzincan'a gittiği öğrenildi.

Alevlerin kısa sürede kulübeyi sardığını dile getiren Saygı, güvercinlerin ölümü nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.

Kulübede yapılan incelemede 25 güvercinin telef olduğu belirlendi.

Akçaalan Mahallesi'ndeki boş arazide Kürşat Tufan'a ait güvercinlerin bulunduğu kulübede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

