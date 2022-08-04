OSB Başkanı Bahar, fabrikalarda "sigorta" sıkıntısı yaşandığını bildirdi

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ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, bölgedeki birçok fabrikanın tesislerini sigortalatma konusunda problem yaşadığını bildirdi.

Bahar, yaptığı açıklamada, tarım, gübre, mobilya, soğuk hava deposu, plastik, kimya, geri dönüşüm ve boya sektörlerinde üretim yapan fabrikaların büyük bir bölümünün sigorta konusunda sıkıntı yaşadığını belirtti.

Sigorta şirketlerinin artan maliyetler nedeniyle poliçe kesmekten imtina etmeye başladığını aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Sigorta şirketleri riskli olarak nitelendirdikleri sektörlerde üretim yapan tesisleri hiç görmeden, yerinde incelemeden, risk analizi dahi yapmadan başvurularını ret ediyor. Yılların emeği ile kurulmuş, yüzlerce kişiye istihdam sağlayan, kent ve ülke ekonomisine katma değer üreten tesisler, olası bir yangın ve doğal afet sonucunda yok olup gitme tehlikesi ile karşı karşıya."

Bahar, sigortacılık sektörünün profesyonelleşmesi, sigorta acenteleri tarafından bağımsız bir meslek odası kurulması ve faaliyetlerin oda aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.



Bahar, şu değerlendirmede bulundu:

"Acenteler tarafından kurulacak bağımsız meslek odası, yaşadığımız sorunların çözüme kavuşmasından tutun da ilgili yasa ve mevzuatların doğru çıkmasından sektörün gerektiği gibi temsil edilmesine, kamuoyunun bilinçlendirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarından, acentelerin denetlenmesine kadar birçok kritik noktada çözüm odaklı faaliyetlerde bulunup hem sektörün hem de ülke ekonomisinin güçlenmesine vesile olacaktır."

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