Alanya'da yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı.

Yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den havalanan yamaç paraşütü pilotu Berkay Özel, iniş yaptığı sırada kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine takıldı.

Özel, asılı kaldığı yerden kendi imkanlarıyla indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, paraşütü direkten aldı.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, alçak uçuş yaptığı sırada olayın meydana geldiğini anlatarak, "Benim herhangi bir sorunum yok. İniş yaparken biraz irtifa kaybı yaşadım." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.