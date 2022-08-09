Finike'de sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi

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ANTALYA (AA) - Finike'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik denetimi yaparak, sürücüleri uyardı.

Ekipler, trafik hareketliliğinin yoğun olduğu yollarda denetimleri artırdı. Olası kazaların önüne geçmek için sürücüleri hız yapmamaları, kırmızı ışığa dikkat etmeleri, emniyet kemeri, kask takmaları konularında bilgilendiren ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere ise cezai işlem uyguladı.







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