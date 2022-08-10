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Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA

Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda 14 suç kaydı bulunan ve göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan C.T. gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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