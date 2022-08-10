Antalya'da hakkında 7 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda 14 suç kaydı bulunan ve göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 7 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan C.T. gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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