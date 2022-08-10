İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'nden istifa etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın İbradı İlçe Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Memleket Partisi'ndeki görevinden ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Küçükkuru, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün itibarıyla Memleket Partisi'ndeki görevimden ve üyeliğimden istifa ediyorum. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Küçükkuru, daha önce de 26 Ocak 2021'de Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.