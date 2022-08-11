Antalya'da bir otelin sahil barında çıkan yangın söndürüldü

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş yıldızlı bir otele ait sahildeki barda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sorgun Mahallesi Boğaz mevkisinde bir otelin sahil barında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.



Yangında otelin barında hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.