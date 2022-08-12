Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, BAİB ve ASBAŞ' ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşletici AŞ'yi (ASBAŞ) ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uysal, BAİB ziyaretinde Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Ramazan Keskin, yönetim kurulu üyesi Ahmet Tekin, denetim kurulu üyesi Yusuf Akgül ile bir araya geldi.



Başkan Uysal, bölge ihracatını geliştirmeye yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.



Daha sonra ASBAŞ Genel Müdürü Gürses ile buluşan Uysal, Türkiye'nin ithal girdiye dayanmayan bilgiye, markalaşmaya dayalı yüksek katma değerli ihracata çok ihtiyacı olduğunu belirtti.



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