AK Parti Antalya Milletvekili Uslu, Kemer yolunda incelemelerde bulundu

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ANTALYA (AA) - AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kemer-Kumluca kara yolu Tekirova mevkisindeki yol yapım çalışmalarını inceledi.



Kara yolları ekibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Uslu, yaptığı açıklamada, virajların kaldırılarak yeni yol yapıldığını, çalışmaların hızla sürdürüldüğünü ifade etti.

Keskin virajların eskiden şoförlerin korkulu rüyası olduğunu dile getiren Uslu, "Müteahhit firma çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Yolumuz en kısa sürede tamamlanacaktır." değerlendirmesini yaptı.







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