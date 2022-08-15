Antalya'da, denizde erkek cesedi bulundu

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ANTALYA - Antalya'da denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Lara bölgesinde bir kişinin deniz yüzeyinde hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

Bölgede çalışma yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan cesette inceleme yaptı.

Üzerinde kıyafetleri bulunan, 30-35 yaşlarında olduğu değerlendiren erkeğe ait ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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