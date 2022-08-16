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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

AA

Bursa'da çöp evde bulunan çocuk tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

ANTALYA (AA) - Bursa'da çöp evde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan 9 yaşındaki çocuk taburcu edildi.

Nilüfer Belediyesi temiz görevlilerince teyzesinin evinde kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında baygın halde bulunan ve annesinin Antalya'da yaşaması üzerine 25 Temmuz'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen C.M.A. burada pediatri servisinde tedavi gördü.

Geldiğinde 17 kilo olan çocuk, pediatrik gastroenteroloji, endokrinoloji ve çocuk psikiyatrisi bölümleri tarafından da takip edildi. C.M.A. bu süreçte 20 kiloya ulaştı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ve hastane çalışanlarınca yakından takip edilen çocuk, yaklaşık 20 günlük tedavi sonucunda sağlığına kavuştu.

Taburcu edilen çocuk, haftanın belirli günleri hastaneye getirilerek psikiyatri bölümünde tedavisini sürdürecek.

- Olay

Bursa'da Nilüfer Belediyesi temiz görevlilerince teyzesinin evinde kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında baygın halde bulunan 9 yaşındaki C.M.A, annesi Y.A'nın (48) yaşadığı Antalya'ya getirilmişti. Çocuğun bulunma görüntüleri 24 Temmuz'da medyada yer almıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınan C.M.A. tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.


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