Antalya'da kullanılmayan okul binası "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da kullanılmayan okul binası "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü

AA

Antalya'da kullanılmayan okul binası "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü

ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde kullanılmayan okul binası, "Köy Yaşam Merkezi" olarak hizmet vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi"yle kullanılmayan Ortaköy ilkokulunun binası, tadilat ve bakıma alındı.

Çalışmanın ardından "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülen okul binasında, 4-6 yaş grubundaki çocuklara anasınıfı eğitimi verilirken, çocuklar ve gençler de kütüphaneden faydalanıyor.

Mahalledeki yetişkin kadınlar ise Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslarda eğitim görmeye başladı.

- "Proje mutluluğu, yaşam kalitesini ve yaşam sevincini arttıracak"

Köy Yaşam Merkezini ziyaret eden AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaşam merkezinde kadınların, çocukların mahalle halkının birlik beraberlik içinde bir araya geldiğini söyledi.

Yaşam merkezinde çocukların anaokuluna devam etme imkanı bulduğunu ifade eden Uslu, "Gençler gençlik kurslarına devam ediyor. Kadınlarımız halk eğitimin açtığı kurslara katılıyor. Hem çocuklar mutlu hem kadınlar mutlu hem gençler mutlu. Bu proje mutluluğu, yaşam kalitesini ve yaşam sevincini arttıracak." dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ise yıllardır kapalı bulunan okullarının yaşam merkezine dönüştürülmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu tarafından Yaşam Merkezinde kurulan kamp ateşi AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve katılanlar tarafından yakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
YEREL HABERLER Antalya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
Antalya'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişi silahla vurularak yaralandı
Antalya'da 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Antalya'da deniz, havadan sıcak
YEREL HABERLER Antalya'da deniz, havadan sıcak
(Görüntülü) İNŞAATTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) İNŞAATTA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE ...
İnşaatta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER İnşaatta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını dizinden vurdu
YEREL HABERLER Tartıştığı kişilerin numarasını vermeyen arkadaşını ...
Kaş'taki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl alternatif turizm rotası oldu
YEREL HABERLER Kaş'taki Uçarsu Şelalesi ve Yeşilgöl alternatif ...
Av izni verilen hayvanlar için 120 bin imza: Vurma Beni
YEREL HABERLER Av izni verilen hayvanlar için 120 bin imza: Vurma ...
SMA'lı Onur bebeğin annesi: Evladım `Beni kurtarın' der gibi bakıyor
YEREL HABERLER SMA'lı Onur bebeğin annesi: Evladım `Beni kurtarın' ...
Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı
YEREL HABERLER Antalya'da 6. Uluslararası Folklor Festivali başladı
Boston Terrier cinsi köpekleri elinden alındığı gerekçesiyle çatıda eylem yaptı
YEREL HABERLER Boston Terrier cinsi köpekleri elinden alındığı ...
Antalya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda ...
Antalya'da özel gereksinimli bireyler yaz okulunda becerilerini geliştiriyor
YEREL HABERLER Antalya'da özel gereksinimli bireyler yaz okulunda ...
İMO Antalya Şube Başkanı Akdoğan'dan planlı ve kimlikli kent çağrısı
YEREL HABERLER İMO Antalya Şube Başkanı Akdoğan'dan planlı ve ...
Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu (2)
YEREL HABERLER Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu ...
Kaş Belediye Başkanı Ulutaş’tan, Kaymakam Öztürk'e ziyaret
YEREL HABERLER Kaş Belediye Başkanı Ulutaş’tan, Kaymakam Öztürk'e ...
Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da ata çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Jandarma ekipleri Kaş ilçesinde safari araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri Kaş ilçesinde safari araçlarını ...
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu otobüste unuttu
YEREL HABERLER Turist aile, cep telefonuyla oyun oynayan çocuğu ...
GÜNCELLEME - Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'da trafik kazasında ölen anne ...
Devrilen TIR'ın şoförü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı
YEREL HABERLER Devrilen TIR'ın şoförü, sıkıştığı yerden güçlükle ...
Kazada ölen anne ve bebeği yan yana toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada ölen anne ve bebeği yan yana toprağa verildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.