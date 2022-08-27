Antalya'da kullanılmayan okul binası "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürüldü

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ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde kullanılmayan okul binası, "Köy Yaşam Merkezi" olarak hizmet vermeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen "Köy Yaşam Merkezleri Projesi"yle kullanılmayan Ortaköy ilkokulunun binası, tadilat ve bakıma alındı.

Çalışmanın ardından "Köy Yaşam Merkezi"ne dönüştürülen okul binasında, 4-6 yaş grubundaki çocuklara anasınıfı eğitimi verilirken, çocuklar ve gençler de kütüphaneden faydalanıyor.

Mahalledeki yetişkin kadınlar ise Halk Eğitim Merkezince düzenlenen kurslarda eğitim görmeye başladı.

- "Proje mutluluğu, yaşam kalitesini ve yaşam sevincini arttıracak"

Köy Yaşam Merkezini ziyaret eden AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, yaşam merkezinde kadınların, çocukların mahalle halkının birlik beraberlik içinde bir araya geldiğini söyledi.

Yaşam merkezinde çocukların anaokuluna devam etme imkanı bulduğunu ifade eden Uslu, "Gençler gençlik kurslarına devam ediyor. Kadınlarımız halk eğitimin açtığı kurslara katılıyor. Hem çocuklar mutlu hem kadınlar mutlu hem gençler mutlu. Bu proje mutluluğu, yaşam kalitesini ve yaşam sevincini arttıracak." dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ise yıllardır kapalı bulunan okullarının yaşam merkezine dönüştürülmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kumluca Portakal Çiçeği Anaokulu tarafından Yaşam Merkezinde kurulan kamp ateşi AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ve katılanlar tarafından yakıldı.

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