Antalyaspor'dan Judo Milli Takımı'na girme başarısı gösteren Yıldırım'a kutlama

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ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, Judo Milli Takımı'na girme başarısına ulaşan sporcusu Mustafa Beyazıt Yıldırım'ı tebrik etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Judo Federasyonunun 13-15 Mayıs tarihlerinde Kahramanmaraş'ta düzenlediği Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 66 kiloda Türkiye şampiyonu olan Antalyasporlu judocu Mustafa Beyazıt Yıldırım, elde ettiği bu başarı ile birlikte 1-3 Eylül tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Judo Şampiyonası'nda Antalyaspor'u ve ülkemizi temsil edecek."

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