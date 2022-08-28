Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Osman Gökhan Bilir, Murat Tuğberk Curbay

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Yusuf Özdemir, Furkan Bayır, Balkovec, Candeias, Lusamba (Dk. 46 Umut Güneş), Leroy Fer (Dk. 58 Doumbia), Pereira (Dk. 79 Tayfur Bingöl), Zinedine Ferhat (Dk. 58 Oğuz Aydın), Efkan Bekiroğlu, Eduardo (Dk. 71 Erencan Yardımcı)

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Tuncer Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Muammer Sarıkaya (Dk. 77 Abdullah Dijlan Aydın), Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ethemi (Dk. 81 Emir Kaan Gültekin), İbrahim Yılmaz (Dk. 72 Abazaj)

Gol: Dk. 48 Ethemi (İstanbulspor)

Kırmızı kart: Dk. 87 Abazaj (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Leroy Fer, Dk. 67 Candeias, Dk. 79 Furkan Bayır (Corendon Alanyaspor), Dk. 71 İbrahim Yılmaz, Dk. 76 Ethemi





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

48. dakikada İstanbulspor öne geçti. Faul sonrası topun başına geçen Ethemi, ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-1

75. dakikada gelişen İstanbulspor atağında, Alanyaspor savunmasının arkasına gönderilen uzun pasta Topalli, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topalli'nin şutunda, kaleci Runarsson son anda topu tokatladı.



80. dakikada sol çizgiden ceza sahası içine Oğuz Aydın'ın gönderdiği pası savunmadan Mehmet Yeşil kayarak kornere çeldi.

86. dakikada Candeias sağdan ceza sahasına ortaladı. Topu göğsüyle yumuşatan Abazaj ikinci hamlesinde geç kalınca Yusuf Özdemir araya girdi. Abazaj'ın müdahalesi sonrası Yusuf Özdemir yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi. 87'nci dakikada Candeias'ın kullandığı penaltıda kaleci Jensen, uzanarak topu direk dibinden çıkardı.

90+7. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Tayfur Bingöl'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içinde Jensen çift yumrukla uzaklaştırmak istedi. Futbolculardan sekerek kaleye doğru giden meşin yuvarlağı Ali Yaşar çizgi üzerinden çıkardı.

Karşılaşmayı İstanbulspor 1-0 kazandı.

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