Antalya'da kaybolan zihinsel engelli kişi jandarma tarafından bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, jandarma ekibinin çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Örenşehir Mahallesi'nde yaşayan İ.Ö, zihinsel engelli oğlu E.Ö'ye bir süre ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine arama çalışması başlatan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekip, E.Ö'nün gidebileceği muhtemel noktaları taradı.

Jandarma ekibi, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklaşan E.Ö'yü bularak ailesine teslim etti.

E.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.