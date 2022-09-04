670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 670'incisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Recep Gürbüz Stadı'nda 2 Eylül'de alt boyların mücadesiyle başlayan Elmalı Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşandı.

Başpehlivanlık final mücadelesinde yarı finalde Tanju Gemici'yi mağlup eden Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan'ı yenen Ali Gürbüz karşılaştı.

Müsabakanın 7. dakikasında sakatlık geçirerek bir süre tedavi gören Orhan Okulu, 12. dakikada sakatlığının devam etmesi üzerine müsabakayı bıraktı. Final müsabakasını bu şekilde kazanan Ali Gürbüz, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Öte yandan, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek, son 16 turunda Ali Gürbüz'e yenilerek 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne veda etti.





- Bakan Kasapoğlu, başpehlivanlık finalin izledi





Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanlık final müsabakasını takip etti.

Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, protokol üyeleri, çok sayıda yetkili ve güreşsever de final mücadelesini izledi.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.