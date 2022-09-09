Kırbıyık Holding, Alanyaspor ve Antalyaspor'un sponsorluğunu bıraktı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde faaliyet gösteren Kırbıyık Holding'in genel müdürü Aydın Demiray, Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'a olan sponsorluklarını bırakma kararı aldıklarını duyurdu.

Demiray, yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır Antalya'da faaliyet gösteren holdinglerinin, bu süre zarfından gerek bölgesel gerekse ulusal arenada mücadele eden spor takımlarına sponsor olarak birçok yardımda bulunduğunu söyledi.

Antalya'yı Spor Toto Süper Lig'de temsil eden Corendon Alanyaspor ve Fraport TAV Antalyaspor'a da bir süredir sponsor olduklarını anımsatan Demiray, bundan dolayı hem gururlu hem de mutlu olduklarını belirtti.

Bu sponsorluklar aracılığıyla takımlara ciddi gelir aktardıklarını vurgulayan Demiray, "Gelinen süreçte üzülerek açıklamak zorundayız ki bir takım problemler nedeniyle hem Alanyaspor hem de Antalyaspor'un sponsorluklarından ayrılma kararı almış durumdayız. Bu problemlerimizi çözüme ulaştırdıktan sonra yeniden bu takımlarımıza sponsorluk yapmaktan mutlu olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadelerini kullandı.





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