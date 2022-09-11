Kaş Gençlik Festivali sona erdi

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ANTALYA (AA) - Kaş Gençlik Festivali, Ece Seçkin konseriyle sona erdi.

Kalkan Mahallesi Yat Limanı'nda sahneye önce DJ Emrah Karaduman çıktı. Daha sonra sahne alan Ece Seçkin, sevilen şarkılarını müzikseverler için seslendirdi.

Etkinlikte konuşan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, geleneksel faaliyetlerin yanı sıra, gençlere yönelik kültür sanat ve spor alanında da yapısal çalışmalara devam ettiklerini, bunu sürdüreceklerini söyledi.

Festivallerin bundan sonraki süreçte devam edeceği belirten Ulutaş, ''Farklı faaliyetlerle gençlerin ve kendisini genç hissedenlerin yanında olmaya devam edeceğiz.'' dedi.

Altı gün süren festival kapsamında spor, bale, dans, tiyatro gösterisi, müzik, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

Festival Köy Programı çerçevesinde Kınık, Yeşilköy, Gömbe ve Dirgenler mahallelerinde okçuluk, dart, halat çekme, müzikli oyunlar, portatif tenis, badminton, matrak oyun turnuvaları düzenlendi.

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