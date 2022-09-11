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ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Konyaaltı Belediyespor, Üsküdar Belediyespor'u 34-31 yendi.

Antalya temsilcisi, Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 20-13 önde kapadı.

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