Alanyasporlu futbolculardan kan ve kök hücre bağışına destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyasporlu futbolculardan kan ve kök hücre bağışına destek

AA

Alanyasporlu futbolculardan kan ve kök hücre bağışına destek

ANTALYA (AA) - Corendon Alanyasporlu futbolcular lösemiden hayatını kaybeden öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu'nun anısına düzenlenen kan ve kök hücre bağışına destek verdi.

Alanya Hamdullah Emin Paşa (HEP) Üniversitesinde düzenlenen etkinliğe futbolculardan kaptan Efecan Karaca, Furkan Bayır ve Fatih Aksoy katıldı.

Futbolcular, 14 Eylül 2020'de lösemi hastalığından hayatını kaybeden Alanya HEP Üniversitesi öğretim görevlisi Köseoğlu'nun vefatı dolayısıyla anısına düzenlenen kan ve kök hücre bağışı etkinliğine destek verdi.

Alanyaspor oyuncusu Aksoy, bu işte öncülük yapmanın önemli olduğunu ifade etti. Herkesin bağış konusunda duyarlı olması gerektiğini belirten Aksoy, insanları kan ve kök hücre bağışında bulunmaya davet ettiklerini kaydetti.

Kan ve Kök hücre bağışının önemli olduğunu vurgulayan futbolcu Bayır da bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşini öldürüp intihara kalkışan sanık, çenesi zarar gördüğü için ifadesini yazılı verdi
YEREL HABERLER Eşini öldürüp intihara kalkışan sanık, çenesi zarar ...
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
YEREL HABERLER Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocaya ...
Muratpaşa Belediyespor, Antalya Teknoloji Okulları’yla iş birliği protokolü imzaladı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyespor, Antalya Teknoloji ...
Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) yaptıracak
YEREL HABERLER Antalyalı hayırseverler, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ...
HobiFest 2022, amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını Antalya'da buluşturacak
YEREL HABERLER HobiFest 2022, amatör ve profesyonel hobi ...
Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 90 suç kaydı bulunan firari yakalandı
Ukraynalı çocuklar, Antalya'da hayvanat bahçesini gezdi
YEREL HABERLER Ukraynalı çocuklar, Antalya'da hayvanat bahçesini ...
Antalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da pide fırınında çıkan yangın söndürüldü
Serik'te motosiklet sürücüleri denetlendi
YEREL HABERLER Serik'te motosiklet sürücüleri denetlendi
Antalya'daki iş insanları, bankalardan daha fazla destek bekliyor
YEREL HABERLER Antalya'daki iş insanları, bankalardan daha fazla ...
Kız kardeşleri havuzda tacize 8 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Kız kardeşleri havuzda tacize 8 yıl hapis istemi
Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı
YEREL HABERLER Okullar açıldı, sahiller yabancı turistlere kaldı
Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat yapılması uyarısında bulunuldu
YEREL HABERLER Antalya'da zeytin üreticilerine zamanında hasat ...
Rodos'taki Osmanlı mirası eserler adadaki Türk medeniyetinin izlerini taşıyor
YEREL HABERLER Rodos'taki Osmanlı mirası eserler adadaki Türk ...
29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ve yabancı şefleri Antalya'da buluşturacak
YEREL HABERLER 29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, yerli ...
Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili 2 sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Antalya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili ...
Antalya'da otomobil kanala devrildi, sürücü öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil kanala devrildi, sürücü öldü, 1 ...
Antalya'da 'gelin saçı', 'damat tıraşı' pazar günleri izinle yapılacak
YEREL HABERLER Antalya'da 'gelin saçı', 'damat tıraşı' pazar günleri ...
Kalp şeklindeki su altı mağarası, dalış tutkunlarının gözdesi
YEREL HABERLER Kalp şeklindeki su altı mağarası, dalış tutkunlarının ...
GÜNCELLEME 3 - Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Muğla'daki orman yangını kontrol ...
Alparslan'ın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın şüphelileri adliyede (2)
YEREL HABERLER Alparslan'ın öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışmanın ...
Antalya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya ...
Antalyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ...
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni eğitim öğretim yılı ilk ders ile başladı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde yeni eğitim ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.