Antalya'da eski Merkez Bankası binasında restorasyon çalışması yapılıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 1963 yılında yapılan ve yıllardır Merkez Bankasına ev sahipliği yapan binada Antalya Valiliği tarafından restorasyon çalışması yapılıyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Muratpaşa ilçesindeki binada yapılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Yazıcı'ya bilgi veren Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası binasının Antalya'nın merkezi konumundaki mimari açıdan en gözde binalarından olduğunu söyledi.

Binanın İletişim Başkanlığı'na devredildiğini ifade eden Karabayram, "Yapı uzun süredir boş. Binanın tarihteki o güzel günlerine kavuşması için her türlü bilim dalından uzmanlarla çalışmalar yapıyoruz. Yapı modern mimarlık listesine aday gösterilebilecek düzeyde bir yapı. Yapı içerisinde birçok malzeme tekniği içeriyor. Valimizin önerisiyle ana giriş kısmındaki bölüme yapının tarihini görsellerle anlatan bir teşhir alanı da oluşturulacak." dedi.

Yapının tüm sistemlerinin Antalya Koruma Kurulu tarafından koruma altına alındığını anımsatan Karabayram, "Merkez Bankası binamız Antalya'ya yakışır, tarihteki görünümüne yeniden kavuşacak. Binanın restorasyon çalışmalarını 2023 yılının Mart ya da Nisan ayında bitirmesini planlıyoruz. Çeşitli güvenlik uygulamalarının alındığı yapıdaki kasa dairesi de arşiv alanı olarak hizmet verecek." dedi.

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