Antalya'da depoda çıkan yangında bir kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde su sporlarına ait teknelerin bulunduğu depoda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Akçaalan Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde su sporlarına ait teknelerin bulunduğu bir depoda tekne tamiratı sırasında yangın çıktı.



Bu sırada Eyüp Üner (34), alevler nedeniyle kolları ve yüzünden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Serik İtfaiyesi tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Üner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın çıkan depoda tamiri yapılan teknede hasar oluştu.

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