Alanya'da yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen yolcu otobüsündeki 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi'ndeki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan çok sayıda kaydı bulunan yolculardan Z.K'nin üst ve çantasında yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Z.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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