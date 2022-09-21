Serik’te okul servis aracı şoförleri bilgilendirildi

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ANTALYA (AA) - Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik büro amirliğince ilçede bulunan okul servis aracı şoförlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik büro amiri Komiser Caner Yurdakul, Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası başkanı Sedat Karagöz, SS 252 öğrenci kooperatifi Başkanı Ramazan Özcan ve 90 servis şoförü katıldı.

Toplantıda, 2022 - 2023 eğitim öğretim yılında trafik güvenliğine yönelik eğitim ve denetim faaliyetleri ve diğer hususlarla ilgili okul servis araçları yönetmeliği hükümlerine uygun hareket edilmesi ile ilgili bilgi verildi.

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