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Korkuteli'de üreticilere hibe edilen ayçiçeği tohumlarının hasadı yapıldı

AA

Korkuteli'de üreticilere hibe edilen ayçiçeği tohumlarının hasadı yapıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Korkuteli ilçesinde üreticilere hibe ettiği yağlık ayçiçeği tohumlarının hasadı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Çaykenarı Mahallesi'nde 100 dekar alana ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat yapıldı. Hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği anızları da toprakla buluşturulacak. Ayçiçeği anızları toprakla karıştırılarak organik gübre işlevi görürken, bir sonraki ekim için de toprak hazır olacak.

Hasadı gerçekleşen ayçiçeğinin yağ üretilmesi esnasında çıkan artıkları da hayvan küspesi olarak değerlendirilecek. Ayçiçeği tohumu küspesi protein, enerji ve selüloz açısından doygun olması nedeniyle bölgede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere verilerek yem maliyeti de düşürülmüş olacak.

Çaykenarı Mahalle Muhtarı Soner Akkanat, bölgedeki bazı çiftçilerin ilk kez ekimini gerçekleştirmiş olduğu ayçiçeğin veriminden memnun kaldıklarını belirtti.

Desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür eden Akkanat, "Belediyenin teşviki ve tohum desteğiyle ayçiçeği ektik. Mevsim yağmurlarının da iyi olmasıyla çiftçilerimizin yüzü güldü. Çok iyi verim aldık. Bizim için yeni bir ürün, çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilikle uğraşan ve bu yıl ilk defa yağlık ayçiçeği tohumu ekimi gerçekleştiren Hasan Karatoprak da dönüm başı 190-200 kilogram civarında ürün aldığını kaydederek, bu sezon daha geniş bir alanda ekim yapacağını bildirdi.

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