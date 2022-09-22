Finike'de sitenin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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ANTALYA (AA) - Finike ilçesinde otomobilin sitenin duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Burak C'nin kullandığı 07 TBR 67 plakalı otomobil, Kum Mahallesi İnönü Caddesi'nde kontrolden çıkarak Ümit Yapı Sitesi'nin duvarına çarparak durabildi.



Kazada sürücü yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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