Alanya'da ambulansla kamyonetin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Ersin U'nun (36) kullandığı 07 APM 874 plakalı ambulans, durumu acil olan bir hastanın sevki sırasında Kargıcak Mahallesi'ndeki kavşakta, Mustafa T. (34) yönetimindeki 07 AİT 219 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan Mehmet K. (21), Abdullah K. (25), Medeni V. (27), acil tıp teknisyenleri Filiz G. (27), Mustafa G. (27) ve ambulanstaki hasta yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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