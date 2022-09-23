Boşaltması istenen dairenin kapısının baltayla kırıldığını öne süren kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boşaltması istenen dairenin kapısının baltayla kırıldığını öne süren kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu

AA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kiracı, boşaltması istenen dairenin kapısını baltayla kırdığı iddiasıyla ev sahibinden polise şikayetçi oldu.

Boşaltması istenen dairenin kapısının baltayla kırıldığını öne süren kiracı ev sahibinden şikayetçi oldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kiracı, boşaltması istenen dairenin kapısını baltayla kırdığı iddiasıyla ev sahibinden polise şikayetçi oldu.

Dutlubahçe Mahallesi'nde evli ve bir çocuk annesi Sevda Kaplan, AA muhabirine, 7 yıldır aynı evde oturduklarını söyledi.

Ev kirasının 1150 lirayken birkaç ay içinde önce 2250 liraya, ardından da 3 bin liraya yükseltildiğini anlatan Kaplan, şunları dile getirdi:

"Annemi getireceğim' diyerek ev sahibi bizi evden çıkartmak istedi. Biraz süre istedik. Telefon ile eşimi arayıp 'Evimi hemen boşaltın.' diye hakaretler etmiş. Eşim konuşmak için iş yerine çağırmış. Telefonu kapattıktan hemen sonra ev sahibi eve geldi. Kapıyı açtım, elinde balta ile eve zorla girmeye çalıştı. Aramızda arbede yaşandı ve kapıyı kapatmayı başardım. Balta ile kapıya vurdu. Kapının her yerini kırdı. Çocuğum o sırada titremeye başladı. Çocuğu korumaya çalıştım. Komşularım yardıma koşunca uzaklaştı. Bunu yapanın öğretmen olması da çok üzücü."

Ev sahibinin cezalandırılmasını isteyen Kaplan, "Hukuki süreci başlattık. Ceza alması için elimden geleni yapacağım. Oğlum o gece korkusundan uyuyamadı." ifadelerini kullandı.

- Ev sahibi, kapıyı baltayla kırdığı iddiasını yalanladı

Ev sahibi Mehmet Gökdere ise açık kalp ameliyatı olan annesi ve hasta babasının Kaş ilçesindeki köyde yaşadıklarını, geçen yıl mart ayından bu yana onları Antalya'ya getirmeye çalıştığını ifade etti.

Bu nedenle marttan beri kiracılarına evden çıkmaları için uyarıda bulunduğunu anlatan Gökdere, şunları söyledi:

"Benden çıkmak için süre de istediler. 4 bin liraya bir ev buldular. Benden bir yıl peşin olarak kiralarını öderlerse evden çıkabileceklerini söylediler. '4 aylık kirayı vereyim.' dedim, onu da kabul etmediler. Amaçlarının evden çıkmak olmadığını anladım. Telefon konuşmamızda Ali Kaplan, beni döveceğini söyleyerek tehdit etti. Yüz yüze konuşalım diye eve gittim ancak eşi çıktı. Bir anda bağırmaya başladı. Öyle yapınca da çıktım. Balta ve kapının kırılmasıyla ilgili bilgim yok. Hatta bir komşu beni arayınca kapının kırıldığından bilgim oldu. Belki de kendilerini haklı göstermek için evin kapısını kırdılar."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simge heykeli "Venüs" 59 noktaya yerleştirildi
YEREL HABERLER 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin simge ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi, ekim ayında perdelerini açıyor
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi, ekim ayında ...
Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya caddelerinde
YEREL HABERLER Altın Portakal'ın simgesi 'Venüs' heykelleri, Antalya ...
Türkiye Drag Şampiyonası, motor tutkunlarını Antalya'da buluşturacak
YEREL HABERLER Türkiye Drag Şampiyonası, motor tutkunlarını ...
Ayrılmak isteyen sevgilisini otomobilde darbedip 'ölüm'e sürmüş
YEREL HABERLER Ayrılmak isteyen sevgilisini otomobilde darbedip ...
Rusya'dan Antalya'ya son bilet, 11 bin dolara satıldı
YEREL HABERLER Rusya'dan Antalya'ya son bilet, 11 bin dolara satıldı
Kız kardeşlere havuzda taciz davası sanığına, ilk duruşmada tahliye
YEREL HABERLER Kız kardeşlere havuzda taciz davası sanığına, ilk ...
Antalya'daki orman yangınında 15 hektar zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'daki orman yangınında 15 hektar zarar gördü
Ameliyatla 8 ayda 41 kilo veren Ebru: 15 yaş genç hissediyorum
YEREL HABERLER Ameliyatla 8 ayda 41 kilo veren Ebru: 15 yaş genç ...
Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın kontrol altına ...
17. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı
YEREL HABERLER 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri başladı
GÜNCELLEME - Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan yangında bazı evler ve seralarda zarar oluştu
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Kumluca ilçesinde kontrol altına alınan ...
GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangın ...
Antalya'da orman yangını (3)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (3)
ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ATSO Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi
GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman ...
Antalya'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (2)
Antalya'da orman yangını (1)
YEREL HABERLER Antalya'da orman yangını (1)
Şoförün cenazesi kaldırılmadan mikserdeki beton harcını almaya başka bir araç geldi
YEREL HABERLER Şoförün cenazesi kaldırılmadan mikserdeki beton ...
Kısmi seferberlik sonrası Rusya'dan Antalya'ya akın/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kısmi seferberlik sonrası Rusya'dan Antalya'ya akın/ ...
Kısmi seferberlik sonrası Rusya'dan Antalya'ya akın
YEREL HABERLER Kısmi seferberlik sonrası Rusya'dan Antalya'ya akın
Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
YEREL HABERLER Antalya'nın Kumluca ilçesinde orman yangını çıktı
Nuray'ı öldüren eski nişanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
YEREL HABERLER Nuray'ı öldüren eski nişanlısına ağırlaştırılmış ...
Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
YEREL HABERLER Antalya'da otel odasında nişanlısını öldüren sanığa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.