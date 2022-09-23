Alanya'da 3'üncü Uluslararası Bisiklet Festivali yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 250 kişinin katıldığı 3'üncü Uluslararası Bisiklet Festivali başladı.

Alanya Belediyesi, Alanya Tanıtım Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği, Turuncu Medya ve Alanya Doğa Sporları Kulübü'nün katkılarıyla organize edilen festivale birçok ilden 250 kişi katıldı.

Kestel Mahallesi'ndeki kamp alanında bir araya gelen bisiklet tutkunları, Dim Mağarası'na pedal çevirdi.

Alanya'daki tarihi ve doğal güzelliklerin ön plana çıkarılacağı organizasyonun yarınki etabında bisiklet tutkunlarının rotası Alacami ve Değirmendere mahalleleri olacak. Katılımcılar bu etkinliğin ardından boya festivaline geçecek.

Festival, 25 Eylül pazar günü kamp alanından Kızılkule'ye yapılacak şehir kortejiyle son bulacak.





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