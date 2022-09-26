Dünya Turizm Günü'nde sektör temsilcileri bir araya gelecek

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ANTALYA (AA) - Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM) Turizm Platformunca, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla düzenlenecek panel turizm sektörünü bir araya getirecek.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ASSİM Turizm Platformunun organize ettiği panelde, turizm sektörünün yaşadığı sorunlar ve çözümleri masaya yatırılacak. Panelde sektör profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri yer alacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde yarın 19.00'da başlayacak panelde, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu ve eski İNKAY Başkanı Talat Kanbir konuşmacı olarak katılacak.

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