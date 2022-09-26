Antalya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın öldü, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Mehmet O.B. yönetimindeki 07 AOF 380 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Antalya Bilim Üniversitesi kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Hatun Sağlam'a, ardından refüje çarptı.



Kazada, Sağlam olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü Mehmet O.B. ve araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.









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