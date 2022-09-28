Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda 1954 Kelkit Belediyespor'u 1-0 yenen Serik Belediyespor bir üst tura çıktı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, İsmail Oğan Stadı'ndaki maçı 82. dakikada Harun Kavaklıdere’nin golüyle 1-0 kazandı.

Antalya temsilcisi, bu sonuçla adını 3. Eleme Turu'na yazdırdı.

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