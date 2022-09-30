Antalya'da düzenlenen Serbest Dalış Dünya Kupası, sona erdi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 5'incisi düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS)-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Serbest Dalış Dünya Kupası, iki günlük mücadelenin ardından sona erdi.

Kaş ilçesinde düzenlenen ve CMAS-TSSF Akademi Serbest Dalış Eğitim Merkezi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında başlayan yarışlara, Türkiye ve 31 ülkeden 71 sporcu katıldı.

Yarışlarda, milli takımdan Rüstem Derin, Görkem Gedik, Şahika Ercümen ve Birol Özbek altın madalya kazandı.

Sabit ağırlık çift palet (CW-BF) branşında 94 metreye dalarak, Türkiye rekorunun sahibi olan Derin, bu sonuçla 85 metreyle kendisine ait rekoru geliştirdi.

Sporculardan Gedik ise "sabit ağırlık paletsiz ip desteksiz" branşında 65 metreye inerek, daha önce kırdığı Türkiye rekorunu 2 metre geliştirdi.

Ercümen de "paletsiz ip destekli" branşında 82 metreye dalarak, kendisine ait Türkiye rekorunu 1 metre daha ileriye taşıdı. Özbek ise "CNF Master"da 57 metre dalışıyla Türkiye rekoru kırdı.

Şahika Ercümen, Dünya Şampiyonası öncesi katıldığı yarıştan altın madalya ile ayrıldığını belirterek, gururlu olduğunu söyledi. Dünya Şampiyonası'nın da Kaş'ta yapılacağını aktaran Ercümen, "Şimdiki hedefim, Dünya Şampiyonası'nda hem ülkemize madalya kazandırmak hem de yeni Türkiye rekorları kırmak." dedi.





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