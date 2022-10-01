Akseki'de Halaç Yolu sıcak asfalt ile kaplanıyor

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ANTALYA (AA) - Akseki ilçesinde Gümüşdamla ile Kuyucak Mahallesi ve İbradı ilçesi arasında bulunan Halaç Yolu'nun sıcak asfalt ile kaplanma çalışmaları başladı.

Yolda, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın katıldığı tören ile sıcak asfalt dökülmeye başlandı.

Taş, Akseki ilçesine yakışan bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Taş, yoldaki çalışmalara destekleri için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile bölge milletvekillerine teşekkür etti.

"Sıcak asfalt yapılamaz" denilen yola sıcak asfalt yapmaya başladıklarını aktaran Taş, "Akseki'ye her şeyin en güzeli yakışır. Yol hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan ise, yolun ilçeye ve Aksekililere hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kuyucak Mahalle Muhtarı Şeref Erdoğan da Akseki Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bölgede çalışma yürüttüğünü kaydetti.

Manavgat üzerinden 200 kilometre uzaklıktaki Antalya'ya 3 saatte ulaşabildiklerini anlatan Erdoğan, "Bu yolun asfaltlanması ile mesafe 120 kilometreye düştü. Yaklaşık 1,5 saatte Antalya'ya ulaşacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yolun İbradı Belediyesi sınırları içinde bulunan 8 kilometrelik bölgesine Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sathi kaplama yapıldığı belirtildi.

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