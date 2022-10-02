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Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Süleyman Özay, Mehmet Salih Mazlum

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira (Dk. 62 Efkan Bekiroğlu), Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Balkovec, Umut Güneş (Dk. 46 Candeias), Doumbia (Dk. 71 Eduardo), Rassoul (Dk. 34 Oğuz Aydın), Efecan Karaca, Targhalline (Dk. 46 Leroy Fer), Ahmed Hassan

Bitexen Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Murat Cem Akpınar (Dk. 61 Mejia), Campuzano (Dk. 86 Senghor), Serginho, Görkem Sağlam (Dk. 86 Oğuzhan Çağlayan), Borja Sainz (Dk. 71 Berişbek), Bajic (Dk. 61 Kuwas)

Goller: Dk. 65 Görkem Sağlam (Penaltıdan) (Bitexen Giresunspor), Dk. 81 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 4 Serginho (Bitexen Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Targhalline, Dk. 29 Umut Güneş, Dk. 72 Leroy Fer, Dk. 79 Fatih Aksoy (Corendon Alanyaspor), Dk. 26 Arias, Dk. 79 Perez (Bitexen Giresunspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Bitexen Giresunspor maçı 1-1 tamamlandı.

52. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Candeias'ın ortasına Oğuz Aydın'un şutu sonrası top az farkla dışarı çıktı.

62. dakikasında Alanyasporlu futbolcu Doumbia, ceza sahasına topla girerek plase vuruşunu yaptı. Kaleci Onurcan Piri, ayaklarıyla topu çıkarmayı başardı.

65. dakikada Giresunspor öne geçti. Alanyaspor ceza sahasına giren Borja Sainz, Fatih Aksoy'un faulü ile yerde kaldı. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Görkem Sağlam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

68. dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer'in savunma arkasına gönderdiği ara pasta Efkan Bekiroğlu topla buluştu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

73. dakikada Giresunspor 2. gole çok yaklaştı. Berişbek'in soldan ceza sahasına girerek yerden çıkardığı topu Hayrullah Bilazer keleye gönderdi. Kaleci Runarsson, topu kornere çeldi.

81. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Alanyaspor'un gelişen atağında merkez noktada topla buluşan Balcovec'in çektiği sert şutta, top ağlarla buluştu: 1-1.

87. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından içeriye ortasında Efkan Bekiroğlu topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Onurcan Piri, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

90. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan Karaca, ceza sahası içine pasını çıkardı. Topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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