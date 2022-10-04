Antalya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Amatör Spor Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Spor faaliyetlerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda kortej yürüyüşü yapıldı.

Kortej yürüyüşüne, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, antrenörler, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gürhan, burada yaptığı konuşmada, Amatör Spor Haftası'nın spor farkındalığı oluşturma ve teşvik etme özelliği olduğunu belirterek, tüm sporseverleri etkinliklere davet etti.

Sporcuların gösterileriyle devam eden programda katılımcılar, çeşitli spor branşlarında yapılan etkinliklere katıldı.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri çeşitli spor branşlarında düzenlenecek müsabakalarla hafta boyunca devam edecek.

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